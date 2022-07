Bassetti minacciato via telefono, primo rinvio a giudizio (Di sabato 23 luglio 2022) primo rinvio a giudizio per uno dei molestatori seriali che lo scorso autunno hanno subissato di minacce e insulti Matteo Bassetti, primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale San Martino di Genova, dopo che il suo numero privato era stato pubblicato sulle chat di Telegram. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il ‘super Green Pass’ secondo Matteo B assetti “Oggi mi sento soddisfatto – ha scritto il professore sul suo profilo Facebook – perché vedo i primi frutti della perseveranza e del lavoro che, in questi mesi, abbiamo fatto con il mio avvocato Rachele De Stefanis. È stato notificato un rinvio a giudizio sperato e desiderato, tra i tanti che confido arriveranno, per un uomo di La Spezia che, per oltre tre mesi, mi ha molestato e ... Leggi su giornalettismo (Di sabato 23 luglio 2022)per uno dei molestatori seriali che lo scorso autunno hanno subissato di minacce e insulti Matteo, primario del reparto di Infettivologia dell’ospedale San Martino di Genova, dopo che il suo numero privato era stato pubblicato sulle chat di Telegram. È quanto ha riportato l’agenzia di stampa Ansa. LEGGI ANCHE –> Il ‘super Green Pass’ secondo Matteo B assetti “Oggi mi sento soddisfatto – ha scritto il professore sul suo profilo Facebook – perché vedo i primi frutti della perseveranza e del lavoro che, in questi mesi, abbiamo fatto con il mio avvocato Rachele De Stefanis. È stato notificato unsperato e desiderato, tra i tanti che confido arriveranno, per un uomo di La Spezia che, per oltre tre mesi, mi ha molestato e ...

