Barak-Napoli bloccato da Fabian Ruiz. Può partire un altro

cn1926it : Da #Verona – Oltre #Simeone può arrivare anche #Barak, i dettagli - RJIervolino : ? ???? ?? Chiusura vicina. #Barak #Napoli - sscalcionapoli1 : Da Verona annunciano: “Anche Barak al Napoli, è fatta ma manca l’addio di Fabian” - DiegoRi36248589 : Da Verona - Anche #Barak al #Napoli! ?? - Diego31883 : Da Verona - Anche #Barak al #Napoli! ?? -

Non solo Simeone, l'Arena di Verona rilancia l'acquisto anche di Antonin. Il quotidiano parla un accordo raggiunto trae Verona anche sul centrocampista. Il tutto in attesa di capire il futuro di Fabian. Le due società avrebbero trovato l'accordo economico ...... Moyes ha chiesto un centrocampista offensivo e gli Hammers hanno fatto un sondaggio con il. Giuntoli si cautela con le alternative, da molte settimane parla con il Verona per, poi si ...Antonin Barak potrebbe presto essere un giocatore del Napoli, ma prima dovrà uscire Fabian Ruiz. Lo spagnolo ha una valutazione alta La notizia arriva da Verona, sembrerebbe praticamente fatta per il ...Gli agenti di Barak devono comunque valutare un' “uscita di emergenza“ nel caso Fabian non parta. A oggi, però, per Antonin non c’è un’alternativa certa ...