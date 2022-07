Sondaggi Tp: lista Draghi? sette italiani su dieci non la voterebbero (Di venerdì 22 luglio 2022) Nelle sue comunicazioni al Senato di due giorni fa, Draghi aveva chiesto ai partiti di continuare insieme l’azione di governo “perché ce lo chiedono gli italiani”. In realtà il Sondaggio settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 19 e il 21 luglio sembra smentire questa vulgata. Il 54,6% degli intervistati, infatti, ritiene che il ruolo di Draghi come premier si fosse ormai esaurito: di questi il 13,1% adduce la sua fine agli ostacoli posti dalla politica mentre il 41,5% mette sotto accusa lo stesso premier che “stava governando male” e quindi “è giusto che se ne vada”. Il 31,2% voleva che proseguisse visto che “stava facendo un buon lavoro” e così anche un ulteriore 12,5% nonostante la poca fiducia nutrita nei suoi confronti. Ironia della sorte l’addio di Draghi coincide con una ... Leggi su termometropolitico (Di venerdì 22 luglio 2022) Nelle sue comunicazioni al Senato di due giorni fa,aveva chiesto ai partiti di continuare insieme l’azione di governo “perché ce lo chiedono gli”. In realtà ilo settimanale di Termometro Politico realizzato tra il 19 e il 21 luglio sembra smentire questa vulgata. Il 54,6% degli intervistati, infatti, ritiene che il ruolo dicome premier si fosse ormai esaurito: di questi il 13,1% adduce la sua fine agli ostacoli posti dalla politica mentre il 41,5% mette sotto accusa lo stesso premier che “stava governando male” e quindi “è giusto che se ne vada”. Il 31,2% voleva che proseguisse visto che “stava facendo un buon lavoro” e così anche un ulteriore 12,5% nonostante la poca fiducia nutrita nei suoi confronti. Ironia della sorte l’addio dicoincide con una ...

