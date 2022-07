Non dimentichiamo il j’accuse di Draghi sulla dipendenza energetica (Di venerdì 22 luglio 2022) Con chi ce l’aveva Mario Draghi, nel suo atto di accusa (per altro poco notato), durante il dibattito al Senato. “Ci siamo mossi con grande celerità – aveva ricordato – per superare l’inaccettabile dipendenza energetica dalla Russia, conseguenza di decenni di scelte miopi e pericolose. In pochi mesi, abbiamo ridotto le nostre importazioni di gas russo dal 40% a meno del 25% del totale e intendiamo azzerarle entro un anno e mezzo”. Gli indizi sono evidenti, specie se si osservano le statistiche sulle importazioni di gas, fornite dal ministero dello Sviluppo economico. Il periodo sotto osservazione va dal 2010 ai giorni nostri. Prima di quella data, l’Algeria, con la Sonatrach, era il principale esportatore di gas verso l’Italia, grazie al gasdotto Transmed. Che dai pozzi del deserto (HassiR’mel) ne traversa quasi tutto il territorio, ... Leggi su formiche (Di venerdì 22 luglio 2022) Con chi ce l’aveva Mario, nel suo atto di accusa (per altro poco notato), durante il dibattito al Senato. “Ci siamo mossi con grande celerità – aveva ricordato – per superare l’inaccettabiledalla Russia, conseguenza di decenni di scelte miopi e pericolose. In pochi mesi, abbiamo ridotto le nostre importazioni di gas russo dal 40% a meno del 25% del totale e intendiamo azzerarle entro un anno e mezzo”. Gli indizi sono evidenti, specie se si osservano le statistiche sulle importazioni di gas, fornite dal ministero dello Sviluppo economico. Il periodo sotto osservazione va dal 2010 ai giorni nostri. Prima di quella data, l’Algeria, con la Sonatrach, era il principale esportatore di gas verso l’Italia, grazie al gasdotto Transmed. Che dai pozzi del deserto (HassiR’mel) ne traversa quasi tutto il territorio, ...

