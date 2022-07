Incendi, a fuoco una pineta in Mugello. Giani: 'Non c'è pace...' - Cronaca - lanazione.it (Di venerdì 22 luglio 2022) La segnalazione del presidente regionale sui social. 'Le fiamme stanno percorrendo una pineta nel comune di Scarperia e San ... Leggi su lanazione (Di venerdì 22 luglio 2022) La segnalazione del presidente regionale sui social. 'Le fiamme stanno percorrendo unanel comune di Scarperia e San ...

Agenzia_Ansa : Dal 15 giugno al 21 luglio sono stati 32.921 gli interventi effettuati dai vigili del fuoco per incendi boschivi e… - CottarelliCPI : In un solo mese 33mila interventi per incendi boschivi. 141mila persone sono state impiegate per queste operazioni.… - TgrRaiFVG : 'Gli incendi non sono spenti, ma la situazione è migliorata”. Lo dice, alle 7 del mattino del 22 luglio, il numero… - squil_3 : RT @CottarelliCPI: In un solo mese 33mila interventi per incendi boschivi. 141mila persone sono state impiegate per queste operazioni. Un g… - giangolz : RT @CottarelliCPI: In un solo mese 33mila interventi per incendi boschivi. 141mila persone sono state impiegate per queste operazioni. Un g… -