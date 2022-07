Idiota Oliviero Toscani sbrocca e insulta | Berlusconi | basta Di lui

(Di venerdì 22 luglio 2022)deve fare i conti con le dimissioni di Mario Draghi. Il fotografo, dalle ben note tendenze politiche, si dice deluso e non risparmia nessuno eccetto il Partito democratico.definisce questa crisi di governo "" messa in atto da "incompetenti della politica. Dei Cinque Stelle e della Lega non parliamo, sono incompetenti da tanto tempo. Ma anche Forza Italia è uguale". Raggiunto dall'Adnkronos nel giorno in cui l'ipotesi di voto anticipato diventa sempre più reale,sbotta: "Stavamo facendo qualcosa di interessante. Chi ha prodotto tutto questo veramente è politicamente poco intelligente. Non è giudicabile quello che sono riusciti a fare". La colpa? Del centrodestra: "E poi ancoranon se ne può più. Ma chi ...

Adnkronos

...governo "" messa in atto da "incompetenti della politica. Dei Cinque Stelle e della Lega non parliamo, sono incompetenti da tanto tempo. Ma anche Forza Italia è uguale". Il fotografo......governo '' messa in atto da 'incompetenti della politica. Dei Cinque Stelle e della Lega non parliamo, sono incompetenti da tanto tempo. Ma anche Forza Italia è uguale'. Il fotografo... Toscani: "Crisi governo idiota, Draghi è un altro pianeta" (Adnkronos) – Una crisi di governo “idiota” messa in atto da “incompetenti della politica. Dei Cinque Stelle e della Lega non parliamo, sono incompetenti da tanto tempo. Ma anche Forza Italia è uguale ...