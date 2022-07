Gf vip 7, anche la prof. di Corsivo nel cast? Svelata la verità (Di venerdì 22 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip 7, la prof. di Corsivo, diventata famosa sul web, sarà tra i concorrenti? Vari rumor si rincorrono: ecco la verità. Ormai ogni giorno c’è una nuova indiscrezione in merito al gruppo di Vip che, tra qualche mese, varcherà la fatidica “porta rossa” della Casa. Da qualche giorni si parla anche di Elisa Esposito. Leggi su youmovies (Di venerdì 22 luglio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Gf vip 7, la. di, diventata famosa sul web, sarà tra i concorrenti? Vari rumor si rincorrono: ecco la. Ormai ogni giorno c’è una nuova indiscrezione in merito al gruppo di Vip che, tra qualche mese, varcherà la fatidica “porta rossa” della Casa. Da qualche giorni si parladi Elisa Esposito.

alessandrop543 : @a_meluzzi Tra non molto anche i VIP virologi negheranno tutte le ...che ci hanno raccontato! - bellasclouds : @cosmicthv diciamo che continuo a non capire bene, cioè nel senso ansia di non riuscire a stare davanti? se sì anch… - sonoingenua_ : Non io che mi sono trovata davanti mentre stavo guidando…Denis D3sio in monopattino elettrico… in mezzo alla strada… - Saracesto12 : @marti_miy @CaterinaFranca1 No, intendevo che è lì perché è il padrone, non perché è vip!!????…anche perché mi sa che… - butdaddyiloveme : ma veramente all’estero è anche peggio, tutti fanno le file giorni prima, anche per i VIP. Capisco non voler fare… -