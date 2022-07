Folla su spiaggia a Ischia, tartarughe rinunciano a nidificare (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva deciso di deporre le uova sulla spiaggia di Sant’Angelo d’Ischia ma alla fine una tartaruga, della specie Caretta caretta, ci ha rinunciato probabilmente disorientata dalla Folla di curiosi che si era subito radunata attorno ad essa. Per questo il direttore dell’area marina Regno di Nettuno lancia un appello: “Si tratta di un nuovo episodio di avvicinamento alle spiagge dell’isola ma affinché la nidificazione vada a buon fine è necessario che le persone si tengano a distanza e non utilizzino flash e fonti luminose, avvertendo subito il nostro personale (sono attivi i numeri 338 4077563 – 380 3210452 – 081 5072801) e la guardia costiera” Lo scorso anno alla spiaggia della Chiaia a Forio nacquero in una notte alcune decine di tartarughe che, confuse ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 22 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva deciso di deporre le uova sulladi Sant’Angelo d’ma alla fine una tartaruga, della specie Caretta caretta, ci ha rinunciato probabilmente disorientata dalladi curiosi che si era subito radunata attorno ad essa. Per questo il direttore dell’area marina Regno di Nettuno lancia un appello: “Si tratta di un nuovo episodio di avvicinamento alle spiagge dell’isola ma affinché la nidificazione vada a buon fine è necessario che le persone si tengano a distanza e non utilizzino flash e fonti luminose, avvertendo subito il nostro personale (sono attivi i numeri 338 4077563 – 380 3210452 – 081 5072801) e la guardia costiera” Lo scorso anno alladella Chiaia a Forio nacquero in una notte alcune decine diche, confuse ...

