Fabrizio Corona entra in politica: "Sarò Presidente del Consiglio.." (Di venerdì 22 luglio 2022) L'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona torna in tv e, nel corso di un'intervista, fa un annuncio che spiazza conduttore e ascoltatori. Fabrizio Corona torna a far parlare di sé. Il re dei paparazzi lancia una provocazione che ha anche il sapore di una sfida bella e buona. Pare infatti che sia seriamente interessato a intraprendere la carriera politica. I proclama da parte di Fabrizio Corona sono qualcosa che il pubblico mainstream conosce e anche molto bene, ma questa è decisamente qualcosa di inedito. Corona l'ha tirata fuori durante un'intervista che ha rilasciato in via esclusiva a una trasmissione che va in onda su Telelombardia. E le motivazioni per cui lo farebbe sono spiazzanti.

