F1, Sergio Perez: "Non sono a mio agio con la macchina"

"Non sono a mio agio con la macchina, dobbiamo duramente lavorare questa sera per migliorare". Così Sergio Perez, pilota della Red Bull, è intervenuto ai microfoni di Sky dopo la sessione di libere 2 del Gran Premio di Francia sul circuito Paul Ricard. Il messicano della Red Bull si è piazzato solo decimo al termine della prima giornata. Sul discorso gomme, Perez è stato tranciante: "Non sono riuscito a girare molto con le gomme soft, non ho abbastanza informazioni in merito".

