F1 oggi, GP Francia 2022: orari prove libere 22 luglio, tv, streaming, programma Sky e TV8 (Di venerdì 22 luglio 2022) oggi, venerdì 22 luglio, prende il via il weekend del GP di Francia, dodicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Le Castellet i piloti e i team lavoreranno alacremente per trovare la messa a punto ideale in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale. LA DIRETTA LIVE DELLE prove libere DEL GP DI Francia DI F1 ALLE 14.00 E ALLE 17.00 Ci si attende un nuovo confronto tra Red Bull e Ferrari. Sulla carta, la pista transalpina dovrebbe adattarsi meglio alle caratteristiche della RB18. La vettura di Milton Keynes, dotata di un'eccellente efficienza aerodinamica, potrebbe esaltarsi lungo i curvoni veloci del circuito francese. Per questo motivo, la Rossa ha portato nel fine-settimana un pacchetto aerodinamico per migliorare questi aspetti e ...

