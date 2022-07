Elezioni politiche 2022 | Berlusconi | “Pensioni più alte in programma FI”

(Di venerdì 22 luglio 2022) (Adnkronos) –, campagna elettorale al via per Silvio. “Nel nostroc’è l’aumento delle, tutte le nostre, ad almeno 1000 euro al mese per 13 mensilità, c’è la pensione alle nostre mamme che sono le persone che hanno lavorato di più alla sera, al sabato, alla domenica, nei periodi delle ferie e che hanno diritto di avere una vecchiaia serena e dignitosa e poi c’è l’impegno a mettere a dimora, a piantare ogni anno almeno un milione di alberi su tutto il territorio nazionale”. Così il presidente di Fi, Silvio, abbozzando in una intervista al Tg5 il contenuto delelettorale del partito. “Proprio in questi giorni – ha aggiunto– ...

you_trend : ?? #BREAKING ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - riotta : Chi di voi, elettori @pdnetwork @EnricoLetta , voterà il PD alle elezioni politiche se alleato con @GiuseppeConteIT , @beppe_grillo #M5S ? - AlexBazzaro : ??UFFICIALE: ELEZIONI POLITICHE IL 25 SETTEMBRE - Den96109848 : RT @michele_geraci: Su @trtworld in #Turchia ho cosi risposto 1) #elezioni sono un bene, il popolo potrà scegliere 2) Se vince il CdX, p… - manu_basta : RT @boni_castellane: Il mio obiettivo relativo alle elezioni politiche è che |_4ur4 80|_dr1|\|1 passi da 3 cameriere a 2. Nient'altro. -

Tutte le date chiave Quelle del prossimo 25 settembre saranno le primenella storia della Repubblic a a svolgersi in autunno . Non era infatti mai capitato, dal 1948 a oggi, che ...... un insieme di incertezzeed economiche che ricadranno inevitabilmente sia su ... Come è stato reso noto, il governo resterà in carica per gli affari correnti fino alle, fissate per il ...Italiani delusi e sempre meno propensi ad andare a votare. È il ritratto che emerge dai sondaggi sulle tendenze di voto a settembre. Secondo gli esperti, la partecipazione ...Per la prima volta le Camere verranno rinnovate in autunno. La campagna elettorale, perciò, si svolgerà sotto l’ombrellone. Tutte le date chiave ...