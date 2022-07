“Con la crisi di Governo il Superbonus diventa un rebus” | l’allarme di Codici

il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - CarloCalenda : PS ricordatevi Orlando che va a complimentarsi con i 5S dopo il loro intervento contro Draghi o che difende le ragi… - AlexBazzaro : Salvini ha tenuto insieme il centrodestra di Governo, ha detto no a continuare con chi ha provocato la crisi metten… - ImolaOggi : Un altro '#antifascista' di Capalbio Crisi di governo, Sala: 'Hanno deciso parlamentari senza competenze e con ital… - eia58 : RT @Marcell41157833: @CristinaMolendi @EnricoLetta Condivido appieno, anzi, ritengo che il pd, con questo atteggiamento nei confronti dei 5… -

Ucraina, svolta nelladel grano: intesa Kiev - Mosca - Il frumento torna ai livelli precedenti all'attacco russo Il prezzo del grano è in calol'intesa tra Ucraina e Russia che firmeranno l'accordo oggi a ...di Governo, dimissioni Draghi e elezioni al 25 settembre: da giovedì 21 il Pd del Lazio è nel pallone: come garantire che il campo largoPd e 5 Stelle uniti alla Regione Lazio possa tenere ... Crisi, le reazioni dei partiti: Letta: 'Ora difficile ricomporre con M5s'. Meloni: 'FdI è pronta, altri si devono reinventare' - Politica Palermo, 22 lug. (askanews) - Mentre a Roma si discute e si deciderà in giornata se confermare o meno dopo la frattura Pd-M5s sul governo Draghi le primarie siciliane del campo progressista fissate pe ...«Io non posso stare con gli irresponsabili». Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a margine di un incontro che si sta ...