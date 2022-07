Claudio Palandrani e il Pomerio ducale - Cronaca - lanazione.it

LA NAZIONE

Appuntamento cone il Pomerio Ducale oggi alle 21,15 al Parco della Rocca., pontemolese di nascita, laureato a pieni voti in architettura all'Università di Firenze, da prima opera ...Civico5' presenta la mostra antologica di'A spasso con stile' mentre in via Cavour 6 l'associazione Aps Idra propone i 'Cieli immensi', quadri di Paolo Brenzini a cura di Nunzio ... Claudio Palandrani e il Pomerio ducale Appuntamento con Claudio Palandrani e il Pomerio Ducale oggi alle 21,15 al Parco della Rocca. Claudio Palandrani, pontemolese di nascita, laureato a pieni voti in architettura all’Università di Firenz ...