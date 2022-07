Calciomercato Inter, Marotta: “Vi dico tutto su Skriniar, Bremer e Dybala!” (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono stati giorni difficili per l’Inter ed i suoi tifosi dopo le delusioni di Calciomercato. Con le ufficialità di Dybala alla Roma e di Bremer alla Juve, la settimana è diventata nera per i supporters nerazzurri. Nonostante la rosa rimanga una delle più competitive, inizia ad aleggiare uno spettro di sfiducia nei confronti della società. Marotta ha deciso di spiegare in prima persona cosa è successo nelle ultime ore di trattative ai microfoni di DAZN. L’uomo mercato dell’Inter ha voluto analizzare le ragioni per cui i due colpi, che venivano dati per fatti, sono sfumati all’ultimo. FOTO: Getty – Inter-Dybala-Bremer Per ciò che riguarda Dybala, che avrebbe reso il reparto offensivo dell’Inter ingiocabile, Marotta ha speso ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 22 luglio 2022) Sono stati giorni difficili per l’ed i suoi tifosi dopo le delusioni di. Con le ufficialità di Dybala alla Roma e dialla Juve, la settimana è diventata nera per i supporters nerazzurri. Nonostante la rosa rimanga una delle più competitive, inizia ad aleggiare uno spettro di sfiducia nei confronti della società.ha deciso di spiegare in prima persona cosa è successo nelle ultime ore di trattative ai microfoni di DAZN. L’uomo mercato dell’ha voluto analizzare le ragioni per cui i due colpi, che venivano dati per fatti, sono sfumati all’ultimo. FOTO: Getty –-Dybala-Per ciò che riguarda Dybala, che avrebbe reso il reparto offensivo dell’ingiocabile,ha speso ...

DiMarzio : #Calciomercato, @Inter | #Pirola in sede per il rinnovo fino al 2027, poi prestito alla @OfficialUSS1919: i dettagl… - cmdotcom : L’#Inter tenta il colpo #Milenkovic: subito se parte #Skriniar, altrimenti Ausilio proverà a prenderlo a zero - SimoneTogna : Con una somma totale di 333.6 milioni di euro derivante da tutti i trasferimenti in carriera, il cartellino di Rome… - tuttointer24 : Calciomercato Inter, due cessioni per il colpo in attacco: Marotta prepara l’offerta ???? #Inter #Inzaghi #SerieA… - news24_inter : CdS: con #Marotta #Inter competitiva, la richiesta a #Inzaghi ? -