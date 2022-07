AEW | Chris Jericho ha subito un infortunio durante il barbed wire everywhere match

(Di venerdì 22 luglio 2022) Il main event della puntata di Dynamite di questa settimana è stato la resa dei conti trae Eddie Kingston, per l’occasione la stipulazione scelta è stata quella del, con quasi qualunque oggetto e parte del ring ed extra ring avvolti nel filo spinato. Unmassacrante che, oltre a portarea sanguinare sin dalle fasi iniziali, lo ha lasciato con un. “Eddie Kingston mi ha rotto il naso” Diversi fan avevano notatotenersi il nasoil, in particolare nelle fasi finali e non era solamente per via del sanguinamento. Nella giornata di ieri il responso è stato chiaro, con lo stesso ...

kernlpanic_ : Dobbiamo parlare di Chris. Su - SpazioWrestling : AEW: Chris Jericho si mostra con il viso ricoperto di sangue *FOTO* #ChrisJericho #AEW - TSOWrestling : Tutto pronto per il match di #FyterFest! #TSOW // #TSOS // #AEW - TSOWrestling : Le parole di Chris Jericho sull'infortunio di Santana! #TSOW // #TSOS // #AEW - chris_250364 : @AEW Claudio Castagnoli ???????????????????? -

The Shield Of Wrestling

A All In presero parte anche Rey Mysterio, Okada,Jericho e l'attore Stephen Amell (che ... atleti sotto contratto con la. Al momento i principali campioni, tra cui Samoa Joe e Jonathan ...Durante la puntata molteplici stelle del mondo della WWE, e non solo, hanno voluto rendere omaggio a Cena: persinoJericho, Bryan Danielson e Paul Wight (adesso sotto contratto con la) sono ... Paul Wight in AEW grazie a Chris Jericho e Cody Rhodes Il main event della puntata di Dynamite di questa settimana è stato la resa dei conti tra Chris Jericho e Eddie Kingston, per l'occasione la stipulazione scelta è stata quella del barbed wire everywhe ...Chris Jericho has confirmed that he suffered a legitimate injury during the Barbed Wire Everywhere match on Dynamite this week.