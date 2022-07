giulio_gambino : RT @tpi: Lo spettro delle #elezioni; il PD e la scelta del campo largo con il M5S; la destra divisa sul voto; lo scacco matto a Draghi; l’i… - tpi : Lo spettro delle #elezioni; il PD e la scelta del campo largo con il M5S; la destra divisa sul voto; lo scacco matt… - NoiNotizie : RT @MediasetTgcom24: Voto in autunno, critiche dai presidi: 'Dovremo chiudere scuole' #ministerodell'interno #antonellogiannelli https://t… - ilfaroonline : ?? Si attende l'ufficialità del #Quirinale ma Mattarella sembra intenzionato a sciogliere le Camere. Gli italiani to… - MediasetTgcom24 : Voto in autunno, critiche dai presidi: 'Dovremo chiudere scuole' #ministerodell'interno #antonellogiannelli -

'C'è disappunto, non preoccupazione, per le urne in: un certo numero di scuole fermeranno infatti le lezioni appena avviate e questo è un ...aver riferito in merito alla discussione e aldi ...commenta I presidi esprimono il loro 'disappunto per le urne in' e il presidente dell'Associazione nazionale di categoria Antonello Giannelli chiarisce: 'Un certo numero di scuole fermeranno infatti le lezioni appena avviate e questo è un problema che ...Elezioni anticipate Si vota in autunno e questa sarà la prima campagna elettorale sotto l'ombrellone, in spiaggia, al mare. Dal 1948 ad oggi, le elezioni politiche si sono ...I presidi esprimono il loro "disappunto per le urne in autunno" e il presidente dell'Associazione nazionale di categoria Antonello Giannelli chiarisce: "Un certo numero di scuole fermeranno infatti le ...