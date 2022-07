TikTok e Apple stanno divorando i ricavi pubblicitari a discapito delle altre aziende (Di giovedì 21 luglio 2022) TikTok e Apple dominano nel mondo dei ricavi pubblicitari. Wall Street ha annunciato che si prepara alla più lenta crescita nei ricavi globali nella storia dei social media con la crescita in ambito pubblicitario di TikTok e Apple che va a minacciare ulteriormente i problemi già riscontrati nel secondo trimestre. Partiamo dal presupposto che il 2021 è stato un anno esplosivo in termini di ricavi pubblicitari per i social media in Usa, con una crescita del 36% per un totale di 58 miliardi di dollari, il tutto dovuto all’aumento di budget dei vari brand per raggiungere i clienti online e riprendersi dalla pandemia. Quali sono le prospettive per i guadagni social media in ambito pubblicità, quindi? LEGGI ANCHE ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 21 luglio 2022)dominano nel mondo dei. Wall Street ha annunciato che si prepara alla più lenta crescita neiglobali nella storia dei social media con la crescita in ambitoo diche va a minacciare ulteriormente i problemi già riscontrati nel secondo trimestre. Partiamo dal presupposto che il 2021 è stato un anno esplosivo in termini diper i social media in Usa, con una crescita del 36% per un totale di 58 miliardi di dollari, il tutto dovuto all’aumento di budget dei vari brand per raggiungere i clienti online e riprendersi dalla pandemia. Quali sono le prospettive per i guadagni social media in ambito pubblicità, quindi? LEGGI ANCHE ...

