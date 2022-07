Successione Libretti Poste | come recuperare i soldi sul conto

La Legge per Tutti

...per la sottoscrizione deipostali , dove si specifica che in caso di decesso dell'intestatario o di uno dei cointestatari, nelle more dell'espletamento della pratica di, il ...di Risparmio e Buoni Fruttiferi Postali sono prodotti garantiti dallo Stato italiano e sono esenti da costi, salvo gli oneri fiscali; i buoni sono, inoltre, esenti da imposta di... Successione del libretto postale: come richiederla