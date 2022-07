Solo calcolo elettorale. Le colpe di Conte, Salvini e FI secondo Cangini (Di giovedì 21 luglio 2022) È stato tutto un banale calcolo elettorale, il cerino della crisi se lo sono passato di mano Giuseppe Conte, Matteo Salvini e Forza Italia. È tranchant il senatore di FI Andrea Cangini, che ha votato la fiducia in dissenso dal suo gruppo: e affida a Formiche.net un ragionamento di merito e di metodo sulla protogenia di questa delicatissima situazione. “Se si fosse arrivati a fine legislatura il centrodestra le elezioni le avrebbe vinte sul serio, ma si sarebbe forse in parte evitato il rischio di governare sulle macerie. Governare sulle macerie non fa per me”. A chi resta in mano il cerino di questa crisi? Fino all’altro ieri il cerino era indiscutibilmente nelle mani di Giuseppe Conte e di quel che resta del Movimento Cinque Stelle: poi gli è stato improvvisamente e inaspettatamente ... Leggi su formiche (Di giovedì 21 luglio 2022) È stato tutto un banale, il cerino della crisi se lo sono passato di mano Giuseppe, Matteoe Forza Italia. È tranchant il senatore di FI Andrea, che ha votato la fiducia in dissenso dal suo gruppo: e affida a Formiche.net un ragionamento di merito e di metodo sulla protogenia di questa delicatissima situazione. “Se si fosse arrivati a fine legislatura il centrodestra le elezioni le avrebbe vinte sul serio, ma si sarebbe forse in parte evitato il rischio di governare sulle macerie. Governare sulle macerie non fa per me”. A chi resta in mano il cerino di questa crisi? Fino all’altro ieri il cerino era indiscutibilmente nelle mani di Giuseppee di quel che resta del Movimento Cinque Stelle: poi gli è stato improvvisamente e inaspettatamente ...

