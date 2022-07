Sicilia: Letta, 'su primarie decidono i siciliani, per me no alleanze con M5s' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Sulle primarie in Sicilia "decidono i Siciliani, noi siamo un partito federale. Io penso che con i tre partiti che hanno fatto cadere Draghi è impossibile immaginare una alleanza nella prossima tornata elettorale. Questa è la mia proposta, ne discuteremo insieme". Lo ha detto Enrico Letta a In onda, su La7. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - Sulleinni, noi siamo un partito federale. Io penso che con i tre partiti che hanno fatto cadere Draghi è impossibile immaginare una alleanza nella prossima tornata elettorale. Questa è la mia proposta, ne discuteremo insieme". Lo ha detto Enricoa In onda, su La7.

