Samsung rilascia nuovi aggiornamenti per Pay Framework e la nuova app Wallet (Di giovedì 21 luglio 2022) Samsung sta rilasciando nuovi aggiornamenti per Samsung Pay Framework e la nuova app Samsung Wallet che raggiungono rispettivamente le versioni 5.1.27 e 5.1.31. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di giovedì 21 luglio 2022)standoperPaye laappche raggiungono rispettivamente le versioni 5.1.27 e 5.1.31. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

TuttoAndroid : Samsung rilascia nuovi aggiornamenti per Pay Framework e la nuova app Wallet - MicheleRagone26 : #Samsung rilascia Galaxy Enhance-X, il tuo nuovo aiutante per le foto - webtrek_it : Samsung ha iniziato a lavorare con il suo programma beta One UI Watch per Galaxy Watch4. - pianetacellular : #Samsung inizia la distribuzione di #OneUIWatch 4.5 (con #WearOS 3.5) per #GalaxyWatch4 Series. -