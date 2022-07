ciampeeldiez : @teo_acm Ronaldo sarebbe disposto a tutto, è andato alla Juve addirittura -

Calciomercato.com

Infatti, per svariati motivi, i vari Neymar e Cristianonon starebbero trovando squadre disposte a prenderli. In particolare, il Paris Saint Germain sarebbe alla ricerca di un club....../ foto Imago/Image Sport È l'edizione odierna di As a fare il punto sulla vicenda Cristiano. Il punto è che non si capisce che squadra sarebbea prenderlo. The Athletic, diverse ... Ronaldo disposto a ridursi lo stipendio: ecco di quanto Il portoghese resta in silenzio ma su Instagram bolla come «fake» il suo ritorno allo Sporting. Ha detto di no alla faraonica offerta dall’Arabia Saudita, il suo futuro resta un rebus ...Utilizziamo i cookie e tecnologie simili per personalizzare contenuti ed annunci, per fornire funzionalità dei social media e per analizzare il nostro traffico. Condividiamo, inoltre, alcune informazi ...