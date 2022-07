Rabiot non parte per gli Usa con la Juve: cessione in vista? - Sport - quotidiano.net (Di giovedì 21 luglio 2022) Adrien Rabiot non partirà con la Juventus per la tournèe in America: la notizia è stata subito messa in relazione con un possibile sviluppo di mercato per il francese che la società sta cercando di ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Adriennon partirà con lantus per la tournèe in America: la notizia è stata subito messa in relazione con un possibile sviluppo di mercato per il francese che la società sta cercando di ...

romeoagresti : Per motivi personali, #Rabiot non partirà con la #Juve per gli States. Doppia precisazione: il giocatore non è sul… - GiovaAlbanese : #Rabiot non prenderà parte alla tournée della #Juventus. Non è sul #calciomercato e non si tratta di un provvedimen… - DiMarzio : .@juventusfc, Adrien #Rabiot non parteciperà alla #tournée negli #USA - Brigasta1 : @dan_ceres Per me Zaniolo rimandato al prossimo anno quando usciranno De Maria (forse) e Cuadrado... De Jong e SMS… - dentimax954 : @andagn ma come cazzo si fa a far tornare un brocco come Morata? NON LE SEMBRA ORA DI DISFARSI DEI BROCCHI CHE S… -