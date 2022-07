Pierpaolo Pretelli, due nuove tappe ed è musica (Di giovedì 21 luglio 2022) Pierpaolo Pretelli ha annunciato dal suo profilo Instagram una bella sorpresa per i suoi fan appassionati di musica: ecco due serate esplosive Mentre Giulia Salemi stasera sarà sul palco del Giffoni a condurre, Pierpaolo Pretelli stamattina presto si è mostrato in un video mentre si trovava in macchina, annunciando qualcosa ai fan: “Sveglia. Cosa bolle?” senza tuttavia svelare nulla per alcune ore ai suoi numerosissimi fan che non vedono l’ora di vederlo all’opera. Ed è con entusiasmo che poche ore dopo ha annunciato due serate esplosive: una con Alessandro Basciano, l’altra da solo. Ma vediamo nel dettaglio quando e dove incontrare la coppia Basciano-Pretelli e Pierpaolo. L’appuntamento con la musica per una serata strepitosa con i due ex gieffini è ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 21 luglio 2022)ha annunciato dal suo profilo Instagram una bella sorpresa per i suoi fan appassionati di: ecco due serate esplosive Mentre Giulia Salemi stasera sarà sul palco del Giffoni a condurre,stamattina presto si è mostrato in un video mentre si trovava in macchina, annunciando qualcosa ai fan: “Sveglia. Cosa bolle?” senza tuttavia svelare nulla per alcune ore ai suoi numerosissimi fan che non vedono l’ora di vederlo all’opera. Ed è con entusiasmo che poche ore dopo ha annunciato due serate esplosive: una con Alessandro Basciano, l’altra da solo. Ma vediamo nel dettaglio quando e dove incontrare la coppia Basciano-. L’appuntamento con laper una serata strepitosa con i due ex gieffini è ...

