M5s e Beppe Grillo? Quanti danni hanno fatto con la scusa dell'onestà: il prezzo da pagare (Di giovedì 21 luglio 2022) Tutta colpa "dell'onestà". Che il governo del nostro Paese possa dipendere da un movimento che ha trasformato quella parola in un progetto politico indica quanto grave sia stata la rottura di sistema avvenuta con il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. In quei mesi convulsi, ad opera soprattutto dei post-comunisti, si accredita l'idea secondo cui sia indispensabile, per rimettere in sintonia governanti e governati, comprimere l'autonomia della politica in nome della morale. Una forzatura i cui effetti destabilizzanti sulla democrazia italiana non si sono ancora dispiegati del tutto a giudicare dalla crisi del governo Draghi e dai comportamenti di Giuseppe Conte. Intanto, non deve suscitare stupore il fatto che nella strategia delle alleanze del Partito democratico - il ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Tutta colpa "". Che il governo del nostro Paese possa dipendere da un movimento che ha trasformato quella parola in un progetto politico indica quanto grave sia stata la rottura di sistema avvenuta con il passaggio dalla prima alla seconda Repubblica. In quei mesi convulsi, ad opera soprattutto dei post-comunisti, si accredita l'idea secondo cui sia indispensabile, per rimettere in sintonia governanti e governati, comprimere l'autonomiaa politica in nomea morale. Una forzatura i cui effetti destabilizzanti sulla democrazia italiana non si sono ancora dispiegati del tutto a giudicare dalla crisi del governo Draghi e dai comportamenti di Giuseppe Conte. Intanto, non deve suscitare stupore ilche nella strategiae alleanze del Partito democratico - il ...

