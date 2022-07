(Di giovedì 21 luglio 2022) "Mario Draghi ha dimostrato che l'Italia e' capace di avere una classe dirigente, ma lui non puo' sostituirsi alla democrazia. Nel momento in cui il Parlamento non e' in grado di mantenere l'unita' ...

Agenzia ANSA

Maurizio, intercettato fuori Montecitorio. "Se sono pronto di accogliere Brunetta e Gelmini No, ma c'e' bisogno di una proposta di centro nel centro destra " ha continuato - . FI nella Lega Ci ...sempre nell'ottica che eventi di questo tipo possano aiutarci a rilanciare sempre di più ... Il racconto fotografico è realizzato da Davide Virdis, Claudia Spina, Andrea, e i paesaggi ... Lupi: "Lavoriamo a un centrodestra serio e di governo" - Italia 'Mario Draghi ha dimostrato che l'Italia e' capace di avere una classe dirigente, ma lui non puo' sostituirsi alla democrazia. Nel momento in cui ...Roma, 21 lug. (askanews) - "Abbiamo sempre sostenuto Draghi con lealtà anche nei momenti difficili. Lo stesso presidente del Consiglio ieri ha detto che o c'era un nuovo patto in Parlamento oppure non ...