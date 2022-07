Le confessioni di Bruno Fernandes su Cristiano Ronaldo: “ha avuto dei problemi in famiglia” (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il futuro di Cristiano Ronaldo. Il portoghese è indirizzato a cambiare ancora maglia, il rendimento del Manchester United nell’ultima stagione non è stato all’altezza. I Red Devils hanno fallito la qualificazione in Champions League e le prestazioni del portoghese non sono sempre state entusiasmanti. Cr7 è in fase di valutazione in vista della prossima stagione e continuano a circolare voci di addio già dalle prossime settimane. L’amico e connazionale Bruno Fernandes, intervistato da The Mirror, ha svelato i dettagli su Cristiano Ronaldo: “ovviamente dobbiamo rispettare le decisioni di tutti. Non so cosa abbia detto Cristiano al club e all’allenatore. Tutto quello che sappiamo è che ha avuto dei ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 21 luglio 2022) Sono giorni caldissimi per quanto riguarda il futuro di. Il portoghese è indirizzato a cambiare ancora maglia, il rendimento del Manchester United nell’ultima stagione non è stato all’altezza. I Red Devils hanno fallito la qualificazione in Champions League e le prestazioni del portoghese non sono sempre state entusiasmanti. Cr7 è in fase di valutazione in vista della prossima stagione e continuano a circolare voci di addio già dalle prossime settimane. L’amico e connazionale, intervistato da The Mirror, ha svelato i dettagli su: “ovviamente dobbiamo rispettare le decisioni di tutti. Non so cosa abbia dettoal club e all’allenatore. Tutto quello che sappiamo è che hadei ...

