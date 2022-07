Incidente sul lavoro, morto un operaio di 47 anni (Di giovedì 21 luglio 2022) Non si ferma la conta degli incidenti mortali sul lavoro. Un operaio di 47 anni è morto nel pomeriggio di oggi 21 luglioin una fabbrica di Pont-Saint-Martin, in provincia di Aosta. L'uomo, Davide Tommaso De Stasio, era residente... Leggi su today (Di giovedì 21 luglio 2022) Non si ferma la conta degli incidenti mortali sul. Undi 47nel pomeriggio di oggi 21 luglioin una fabbrica di Pont-Saint-Martin, in provincia di Aosta. L'uomo, Davide Tommaso De Stasio, era residente...

