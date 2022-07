I nostri politici non mi piacciono ma i responsabili della crisi non stanno da una parte sola (Di giovedì 21 luglio 2022) I nostri politici non mi piacciono, non ne voterei neanche uno di quelli più noti, non mi interessa certo spendermi per loro. Per amor di logica però vorrei capire perché tutta la responsabilità di questa crisi viene addossata a chi, dopo esser stato insultato e anche vagamente minacciato da ‘nonno’ Draghi, non se l’è sentita di farsi cagare in testa un’altra volta. Una coalizione sta insieme se le varie sue componenti riescono ad ottenere qualcosa di quello che propugnano nei rispettivi programmi. Anche se si tratta di una coalizione anomala e sfarinata e inconsistente come quella che Mattarella ha pervicacemente voluto mettere insieme. Per di più affidandola all’ennesimo ‘tecnico’ che delle regole democratiche è completamente ignorante, essendo un autocrate e che bada più agli interessi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Inon mi, non ne voterei neanche uno di quelli più noti, non mi interessa certo spendermi per loro. Per amor di logica però vorrei capire perché tutta latà di questaviene addossata a chi, dopo esser stato insultato e anche vagamente minacciato da ‘nonno’ Draghi, non se l’è sentita di farsi cagare in testa un’altra volta. Una coalizione sta insieme se le varie sue componenti riescono ad ottenere qualcosa di quello che propugnano nei rispettivi programmi. Anche se si tratta di una coalizione anomala e sfarinata e inconsistente come quella che Mattarella ha pervicacemente voluto mettere insieme. Per di più affidandola all’ennesimo ‘tecnico’ che delle regole democratiche è completamente ignorante, essendo un autocrate e che bada più agli interessi ...

StefanoGuerrera : l’integrità di #Draghi che si dimette senza fare manfrine la dice lunga sull’occasione che stiamo perdendo. Mario D… - MatteoSonnini : @doluccia16 Non so se votare servirà a qualcosa alle attuali condizioni. I politici coi nostri voti fanno quello ch… - zeniclaudio1 : @dianacalibana Rispondi che il 90% dei nostri politici sono dei dilettanti ma se vuoi puoi aggiungere qualche agget… - Marisa77307317 : Siluramento Draghi per interessi elettorali: mi vergogno dei nostri rappresentanti politici. Non so se ce la farò ad andare ancora a votare. - zipavelo : @matteorenzi Dopo il comportamento dei nostri politici eletti e dei governi tecnici l'affluenza alle urne sarà del… -