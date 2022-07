Guardia di Finanza, sequestro di banconote false in Irpinia (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino hanno individuato e posto sotto sequestro nr. 1.998 banconote sospette di falsità, distinte in mazzette del taglio di 20 e 50 euro, per un totale complessivo pari ad Euro 70.040,00. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, i finanzieri del Nucleo PEF alla sede hanno individuato e fermato, sul tratto autostradale autostrada A/1, direzione Roma, in agro del comune di Afragola, una Fiat Punto con a bordo un cittadino albanese residente in provincia di Alessandria. Dopo un preliminare accertamento alla Banca dati SDI sul conto del soggetto, risultato gravato da numerosi precedenti di polizia, i finanzieri, insospettiti dal suo atteggiamento, decidevano di accompagnarlo presso la caserma della Guardia di Finanza ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiLe Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Avellino hanno individuato e posto sottonr. 1.998sospette di falsità, distinte in mazzette del taglio di 20 e 50 euro, per un totale complessivo pari ad Euro 70.040,00. Nel corso di un servizio finalizzato al contrasto dei traffici illeciti, i finanzieri del Nucleo PEF alla sede hanno individuato e fermato, sul tratto autostradale autostrada A/1, direzione Roma, in agro del comune di Afragola, una Fiat Punto con a bordo un cittadino albanese residente in provincia di Alessandria. Dopo un preliminare accertamento alla Banca dati SDI sul conto del soggetto, risultato gravato da numerosi precedenti di polizia, i finanzieri, insospettiti dal suo atteggiamento, decidevano di accompagnarlo presso la caserma delladi...

fattoquotidiano : Perquisizioni in tutta Italia e una decina di appalti sotto i fari della Guardia di Finanza dal valore che oscilla… - GrNet_Italia : #GUARDIADIFINANZA GUARDIA DI FINANZA • Re: Rinnovato contratto economico triennio 2019-2021 - PresidioItalico : @szampa56 Non preoccuparti vige la repubblica 'presidenziale' PIDDINA cane da guardia della Ue, degli spread, dei f… - anteprima24 : ** Guardia di Finanza, sequestro di banconote false in Irpinia ** - GrNet_Italia : #GUARDIADIFINANZA GUARDIA DI FINANZA • Re: Rinnovato contratto economico triennio 2019-2021 -