Flash – Le comunità ebraiche danno il via libera per il voto il 25 settembre | «Il nostro capodanno inizia solo a sera»

Leggi su open.online

(Di giovedì 21 luglio 2022) Si stava tanto parlando da giorni della necessità di votare il 2 ottobre, perché il 25ricorre il capoebraico, Roshashana. E siccome colil 2 ottobre diventerebbe proibitivo per il nuovo governo e il nuovo parlamento varare in tempo la legge di bilancio, in queste ore si era ipotizzato addirittura di anticipare ilal 18 di, quindi in estate, come non era mai successo, con una campagna elettorale dare già sotto l’ombrellone. Ma non casualmente sta arrivando in questi minuti una nota dell’Unione delleitaliane dove si ricorda a tutti che per la religione ebraica le festività cominciano dopo il tramonto: e quindi per i cittadini italiani di fede ebraica ci sarebbe tempo e modo per ottemperare ...