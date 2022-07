Esiste un bacio perfetto?

Nonrimedio all'amore se non amare di più. (Henry David Thoreau). Fu un amore a prima vista, a ultima vista, a eterna vista. (Vladimir Nabokov). Il primonon è baciato dalle labbra, ma ...NonBetter Call Saul senza Kim Wexler. Un merito va dato a Peter Gould, al suo team di ... Kim dà a Jimmy unlungo e appassionato c he sembra un addio nel momento in cui le loro labbra si ...