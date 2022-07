"Draghi? Arrivata tangente di Putin": la folle teoria di Rula Jebreal (Di giovedì 21 luglio 2022) Rula Jebreal è tra le "vedove" di Draghi. Dopo la caduta del governo e l'apertura della strada per le urne per il prossimo 25 settembre, chi tifava per la permanenza del presidente del Consiglio a palazzo Chigi deve fare i conti con la dura realtà. Una realtà che indica il voto per il rinnovo del nuovo parlamento a stretto giro con le forze progressiste in affanno per l'allarme scattato con gli ultimi sondaggi. E così, secondo le ultime rilevazioni, il centrodestra unito non avrebbe al cuna difficoltà a vincere le prossime elezioni, battendo in modo sonoro il campo largo già naufragato del Pd e del Movimento Cinque Stelle. E per avvelenare i pozzi verso le elezioni, i delusi per aver perso l'occasione del Draghi bis cominciano già a lanciare le teorie complottiste sulla caduta del governo. Tra ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)è tra le "vedove" di. Dopo la caduta del governo e l'apertura della strada per le urne per il prossimo 25 settembre, chi tifava per la permanenza del presidente del Consiglio a palazzo Chigi deve fare i conti con la dura realtà. Una realtà che indica il voto per il rinnovo del nuovo parlamento a stretto giro con le forze progressiste in affanno per l'allarme scattato con gli ultimi sondaggi. E così, secondo le ultime rilevazioni, il centrodestra unito non avrebbe al cuna difficoltà a vincere le prossime elezioni, battendo in modo sonoro il campo largo già naufragato del Pd e del Movimento Cinque Stelle. E per avvelenare i pozzi verso le elezioni, i delusi per aver perso l'occasione delbis cominciano già a lanciare le teorie complottiste sulla caduta del governo. Tra ...

alpa30071947 : RT @tradori: La mia Piddina di riferimento al mare (attico in piena ZTL e appartamento frontemare) è arrivata in spiaggia urlando come una… - avebc : RT @tradori: La mia Piddina di riferimento al mare (attico in piena ZTL e appartamento frontemare) è arrivata in spiaggia urlando come una… - TerrierBullFN : RT @tradori: La mia Piddina di riferimento al mare (attico in piena ZTL e appartamento frontemare) è arrivata in spiaggia urlando come una… - adrianapelligra : @BramucciEmilia @matteorenzi È arrivata la professoressa dei miei stivali.. Meno male che capisce tutto lei... Se a… - MaurizioGabell1 : RT @tradori: La mia Piddina di riferimento al mare (attico in piena ZTL e appartamento frontemare) è arrivata in spiaggia urlando come una… -