Chiamate moleste dei call center, dal 27 luglio il Registro pubblico opposizioni per i cellulari (Di giovedì 21 luglio 2022) MILANO – Chiamate moleste dei call center, dal 27 luglio ci si potrà iscrivere al Registro pubblico opposizioni per i cellulari. In quel modo si avrà l’opportunità di bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che fanno telemarketing. Il servizio sarà gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sostegno al reddito lavoratori call center: chiarimenti Maxitruffa sui cellulari, Fci: verifiche sulle Sim per accertare eventuali addebiti illegittimi Leggi su webmagazine24 (Di giovedì 21 luglio 2022) MILANO –dei, dal 27ci si potrà iscrivere alper i. In quel modo si avrà l’opportunità di bloccare il trattamento dei propri dati personali, presenti negli elenchi telefonici pubblici, da parte degli operatori che fanno telemarketing. Il servizio sarà gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Sostegno al reddito lavoratori: chiarimenti Maxitruffa sui, Fci: verifiche sulle Sim per accertare eventuali addebiti illegittimi

