“Champagne” | un racconto dedicato a Peppino di Capri

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 21 luglio 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. Il 27 lugliodicompie 83 anni. A questo famoso cantante che ha fatto la storia della musica italiana anni 60?-70? e non solo èildi oggi. Per realizzarlo ci siamo ispirati a due sue famose canzoni Un bicchiere dirispecchiava il suo volto triste mentre nei tavoli di fronte a lui la gente continuava a cinguettare. Tutti sapevano chi era Roberto Angeletti e cosa aveva fatto per questo si chiedevano perchè lui incredibilmente festeggiasse quella che era evidentemente la fine di un amore. Un breve ma intenso incontro che non avrebbe mai dovuto esistere con una donna di famiglia altolocata. Eppure Roberto pensava ancora come un bambino a quello strano incrociarsi tra due persone così diverse che negli ultimi ...