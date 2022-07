Casini: «Accordo Sky-Dazn? Noi siamo pronti, ma devono trovare l’intesa» (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, ha commentato le indiscrezioni su un possibile Accordo tra Dazn e Sky. Al termine dell’Assemblea di oggi, Casini ha dichiarato: «L’Accordo tra Tim, Sky e Dazn? Non ne abbiamo discusso durante l’assemblea, perché l’Accordo è tra di loro. Aspettiamo, noi siamo pronti ma loro devono trovare l’Accordo». Sull’incontro di oggi tra i club: «E’ stata un’assemblea rapida, è stato discusso il tema del bando per gli highlights a pagamento della Serie A per 22/23 e 23/24, qui la Serie A è pronta per poter bandire quando e se saranno definiti gli accordi tra gli operatori commerciali che hanno vinto la gara per il triennio». Sull’idea di creare una ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 21 luglio 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo, ha commentato le indiscrezioni su un possibiletrae Sky. Al termine dell’Assemblea di oggi,ha dichiarato: «L’tra Tim, Sky e? Non ne abbiamo discusso durante l’assemblea, perché l’è tra di loro. Aspettiamo, noima lorol’». Sull’incontro di oggi tra i club: «E’ stata un’assemblea rapida, è stato discusso il tema del bando per gli highlights a pagamento della Serie A per 22/23 e 23/24, qui la Serie A è pronta per poter bandire quando e se saranno definiti gli accordi tra gli operatori commerciali che hanno vinto la gara per il triennio». Sull’idea di creare una ...

