Borsa: a Tokyo chiusura in aumento (+0,44%) (Di giovedì 21 luglio 2022) La Borsa di Tokyo conclude la seduta in rialzo dopo la decisione della Banca del Giappone di lasciare la politica monetaria invariata e l'attenuarsi delle tensioni sui rischi di una recessione globale. Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) Ladiconclude la seduta in rialzo dopo la decisione della Banca del Giappone di lasciare la politica monetaria invariata e l'attenuarsi delle tensioni sui rischi di una recessione globale.

