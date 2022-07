50enne morto nella stazione di Trani (Di giovedì 21 luglio 2022) Un uomo di 50 anni ha perso la vita nella stazione di Trani, dopo essere rimasto incastrato tra le porte del treno. Resta incastrato tra le porte del treno e muore trascinato in stazione su Donne Magazine. Leggi su donnemagazine (Di giovedì 21 luglio 2022) Un uomo di 50 anni ha perso la vitadi, dopo essere rimasto incastrato tra le porte del treno. Resta incastrato tra le porte del treno e muore trascinato insu Donne Magazine.

MarySpes : RT @cris_cersei: @AntonellaBast10 @ZombieBuster5 @G23Mld @Pinzie @MamolkcsMamol Amico di mio marito, 50enne in perfetta forma, morto in 6 m… - cris_cersei : @AntonellaBast10 @ZombieBuster5 @G23Mld @Pinzie @MamolkcsMamol Amico di mio marito, 50enne in perfetta forma, morto… - LivornoPress : Tragedia in via Catalani, 50enne trovato morto in casa - losservcom : L'uomo non si è presentato al lavoro e i colleghi preoccupati hanno dato l'allarme - gazzettamodena : Tampona tir in A1, 50enne morto sul colpo -