Tgr Campania: «Voci insistenti in rete su una presunta vendita del Napoli» ma la società smentisce

Nella giornata di oggi durante il Tgr Campania delle 14 è stato affermato – facendo riferimento a generiche indiscrezioni – che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni di euro. La notizia della vendita Napoli riportata dal servizio pubblico è stata smentita tramite comunicato stampa veicolato sui canali social direttamente dalla società. Le indiscrezioni, in particolare, sarebbero costituite da «Voci insistenti in rete su una presunta vendita del Napoli ad un fondo partecipato», come afferma l'annunciatrice aprendo la sezione sport del tg a un paio di minuti dalla chiusura. Si parla, senza avere prove, di qualcosa che sarebbe già avvenuto.

