Stati Uniti | arrestate 17 deputate democratiche per aver manifestato a favore dell’aborto | Ocasio-Cortez saluta con il pugno chiuso

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Alcune, fra le quali Alexandriae Ilhan Omar, sono statenel corso di una manifestazione anei pressi di Capitol Hill (Washington). Quando una poliziotta ha ripetuto per tre volte l’avvertimento: “La vostra è una manifestazione non autorizzata; state bloccando la viabilità, spostatevi o verrete”, le 17alla testa del corteo non ne hanno voluto sapere e hanno continuato la loro marcia verso l’edificio della Corte Suprema degli. Le politiche manifestavano contro la cancellazione della sentenza Roe v.Wade (1973) e quindi contro l’eliminazione della tutela del diritto di scelta garantito alle donne americane ...

Secondo alcuni studi, metà della forza lavoro americana è impegnata in attività ripetitive di questo tipo, e decine di milioni di posti di lavoro nei solipotrebbero andare perduti. L'...Nella lettera agli azionisti è stato confermato che verrà effettuato un primo lancio in mercati specifici dove la spesa pubblicitaria è elevata (quindi, verosimilmente,ed Europa), e che ... La NATO e gli Stati Uniti vinceranno la guerra in Ucraina — L'Indro Lucca Comics & Games 2022 si prepara a ritornare: ecco quanto si apriranno le prevendite e i dettagli sull'evento che avrà luogo a Lucca.. Lucca Comics & Games 2022 è sempre più vicino: mancano ...Nel secondo trimestre 2022, Netflix ha perso 1,3 milioni di abbonati in Canada e Stati Uniti. Per il terzo trimestre 2022, l’azienda prevede di recuperare un milione di abbonati Questo dato emerge dal ...