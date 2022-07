Ritorno a scuola, Vaia: “Utilizzare parte del PIL per ventilazione nelle classi e per togliere mascherine” (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Ho rispetto per la politica e soprattutto per le istituzioni. Guai a perdere la fiducia nelle istituzioni. Dimostriamo ancora una volta di essere un grande Paese: destiniamo una parte del Pil per una grande campagna d'autunno che ci consegni la ventilazione meccanica nelle scuole e liberi i bambini dalle mascherine". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 20 luglio 2022) "Ho rispetto per la politica e soprattutto per le istituzioni. Guai a perdere la fiduciaistituzioni. Dimostriamo ancora una volta di essere un grande Paese: destiniamo unadel Pil per una grande campagna d'autunno che ci consegni lameccanicascuole e liberi i bambini dalle". L'articolo .

Pubblicità

Violett11315738 : RT @tetrabondi: Ora bisogna ritornare alla realtà: al solo infermiere per 60 ore settimanali, al quinto mese senza logopedista, al ritorno… - Paltro74 : RT @tetrabondi: Ora bisogna ritornare alla realtà: al solo infermiere per 60 ore settimanali, al quinto mese senza logopedista, al ritorno… - Alessan50612358 : RT @tetrabondi: Ora bisogna ritornare alla realtà: al solo infermiere per 60 ore settimanali, al quinto mese senza logopedista, al ritorno… - elbaffo313 : @nucciogatto Lo ha ingaggiato il Berlusca che auspica il ritorno dell'uso della cravatta sin dalla scuola d'infanzia - maddavvvero : RT @tetrabondi: Ora bisogna ritornare alla realtà: al solo infermiere per 60 ore settimanali, al quinto mese senza logopedista, al ritorno… -