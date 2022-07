Pomezia | “Trasferita a Padova a meno ore e con uno stipendio più basso” | e come lei altri 50 molti con disabilità ora rischiano il posto

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Ancora problemi sul fronte occupazionale a. Sono 51 i lavoratori che dal 1 agostodi restare a casa se non accetteranno il trasferimento nella nuova sede di, ad oltre 500km di distanza. A lanciare l’allarme sono stati i Sindacati Cgil, Cisl e Uil. Lavoratori del call center ditrasferiti dal 1 agosto “Nel Lazio 51 lavoratori Acapo rimarranno senza lavoro dal Primo Agosto 2022“, esordiscono i Sindacati. “Nel Lazio si sta verificando l’ennesimo dramma occupazionale con 51 operatori della Coop. Acapo, impiegati nella nostra Regione (la sede diè in Via Santo Domingo, ndr),dei quali con, nel servizio di Contact Center Distretto 4 Altana cheil proprio ...

Ad agosto, rischiano di rimanere senza lavoro 51 dipendenti della cooperativa aCapo, realtà che forniva, per Consorzio Leonardo, il servizio di contact center per il distretto dell'alto padovano.