Operaio ucciso dalla ‘ndrangheta per uno scambio di persona: 4 arresti per la morte di Tonino Maiorano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alla vigilia dell’anniversario dell’assassinio di Tonino Maiorano, avvenuta il 21 luglio 2004, i carabinieri hanno eseguito a Paola, Cagliari, Roma ed in Svizzera, quattro misure cautelari in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro. I quattro indagati sono ritenuti responsabili dei delitti di Luciano Martello (commesso a Fuscaldo il 12 luglio 2003) e appunto di Maiorano. Quest’ultiimo, Operaio forestale incensurato, fu ucciso per errore perché scambiato per un boss del posto, reale obiettivo dell’agguato, a causa della sua somiglianza fisica. Il reale obiettivo lavorava nello stesso cantiere in cui si trovava Maiorano. LEGGI ANCHE Boss della 'Ndrangheta arrestato a Roma: Pino Campisi si travestiva con parrucche per sfuggire agli agenti 'Ndrangheta, arrestato in ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 20 luglio 2022) Alla vigilia dell’anniversario dell’assassinio di, avvenuta il 21 luglio 2004, i carabinieri hanno eseguito a Paola, Cagliari, Roma ed in Svizzera, quattro misure cautelari in carcere emesse dal Gip del Tribunale di Catanzaro. I quattro indagati sono ritenuti responsabili dei delitti di Luciano Martello (commesso a Fuscaldo il 12 luglio 2003) e appunto di. Quest’ultiimo,forestale incensurato, fuper errore perché scambiato per un boss del posto, reale obiettivo dell’agguato, a causa della sua somiglianza fisica. Il reale obiettivo lavorava nello stesso cantiere in cui si trovava. LEGGI ANCHE Boss della 'Ndrangheta arrestato a Roma: Pino Campisi si travestiva con parrucche per sfuggire agli agenti 'Ndrangheta, arrestato in ...

