Napoli in vendita? La società risponde con un duro comunicato! (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il Napoli tuona sulla Rai con un comunicato. Smentita ogni voce sulla cessione del club partenopeo e figuraccia per l’emittente nazionale. Napoli, comunicato ufficiale“La Rai afferma che il Napoli sarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. Normalmente certe notizie non andrebbero neanche smentite, ma visto che la Rai fa parte del servizio pubblico, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di vendere il Napoli e, già in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari”. Con questo comunicato ufficiale il Napoli ha bacchettato la Rai e ha smentito ogni “indiscrezione” sulla cessione del club partenopeo. In un servizio regionale del TG Campania è stato annunciato il clamoroso passaggio della società nelle mani di un fondo saudita per la cifra ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 20 luglio 2022) Iltuona sulla Rai con un comunicato. Smentita ogni voce sulla cessione del club partenopeo e figuraccia per l’emittente nazionale., comunicato ufficiale“La Rai afferma che ilsarebbe stato venduto a un fondo per 650 milioni. Normalmente certe notizie non andrebbero neanche smentite, ma visto che la Rai fa parte del servizio pubblico, siamo costretti a farlo. De Laurentiis non ha alcuna intenzione di vendere ile, già in passato, ha rifiutato offerte vicine al miliardo di dollari”. Con questo comunicato ufficiale ilha bacchettato la Rai e ha smentito ogni “indiscrezione” sulla cessione del club partenopeo. In un servizio regionale del TG Campania è stato annunciato il clamoroso passaggio dellanelle mani di un fondo saudita per la cifra ...

