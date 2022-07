Monza, Berlusconi fa ancora sognare: è fatta per il colpaccio in attacco (Di mercoledì 20 luglio 2022) ancora un acquisto per l’irrefrenabile Monza di Berlusconi: i brianzoli sono gli autentici mattatori di questa finestra di calciomercato Il Monza continua a regalarsi un’estate da assoluto protagonista sul calciomercato. I brianzoli hanno ormai raggiunto l’accordo per realizzare un nuovo acquisto. Si tratta del settimo in questi primi 20 giorni di sessione estiva. I brianzoli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 20 luglio 2022)un acquisto per l’irrefrenabiledi: i brianzoli sono gli autentici mattatori di questa finestra di calciomercato Ilcontinua a regalarsi un’estate da assoluto protagonista sul calciomercato. I brianzoli hanno ormai raggiunto l’accordo per realizzare un nuovo acquisto. Si tratta del settimo in questi primi 20 giorni di sessione estiva. I brianzoli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Pubblicità

tvdellosport : ??MONZA, INTERESSE PER GAGLIARDINI Dopo Sensi e in attesa di Pinamonti, l'asse Monza-Inter potrebbe arricchirsi ul… - Cucciolina96251 : RT @giuventinaa_: Comunque io sono gasata di vedere il Monza di berlusconi in serie A - ZonaBianconeri : RT @eleonora_trotta: #Ranocchia al #Monza, tutto confermato. Il centrocampista lascia la #Juve e firma per il club di #Berlusconi e #Gallia… - serieAnews_com : ?? #Monza, #Berlusconi e #Galliani on fire ?? #Caprari vicino al passaggio in biancorosso: prestito con obbligo di ri… - giuventinaa_ : Comunque io sono gasata di vedere il Monza di berlusconi in serie A -