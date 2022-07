Pubblicità

QUOTIDIANO NAZIONALE

Un'altra bordataè arrivata sul reddito di cittadinanza : Draghi si è sempre detto favorevole ... Il premier è stato ancora più netto nel corso della: " È una cosa buona, ma se non ...Mario Draghi in Senato Roma, 20 luglio 2022 -di Mario Draghi in Senato al dibattito che ha seguito il suo discorso di stamattina. Il premier chiede al parlamento il votare sulle sue parole, non deviando di una virgola da quanto ... La secca replica di Draghi e cos'è la risoluzione Casini su cui si vota la fiducia Draghi in Senato: "Nessuna richiesta di pieni poteri". "Reddito di cittadinanza è cosa buona, se non funziona cosa cattiva". "Il problema non è il superbonus ma i meccanismi di cessione che sono stati ...La polemica intorno all'impianto. Replica il presidente Giani: "Per me è inaccettabile. Io un'autorizzazione a 25 anni non la darò mai" ...