Isola | una ex naufraga è incinta del suo primo figlio!

Notizia bomba dell'ultima ora: una famosa cantante, nonché ex naufraga dell'Isola dei Famosi sarebbe incinta del suo primo figlio. Stiamo parlando di Bianca Atzei. La notizia è stata lanciata in anteprima assoluta dal portale The Pipol Tv attraverso la pagina Instagram. Ecco quanto riportato: Dopo due anni e mezzo di relazione, Bianca Atzei e il compagno Stefano Corti aspettano un figlio. Pipol svela in anteprima questa lieta notizia che la coppia ha condiviso a Ibiza con gli amici più intimi. La coppia da tempo cercava di 'allargare' la famiglia (Stefano ha un figlio da una precedente relazione, ndr) e adesso il loro sogno si è avverato. Noi, tifiamo per loro. Auguri! Solamente qualche mese fa, precisamente nell'Ottobre del 2021, l'ex naufraga ed il compagno Stefano hanno attraversato un momento ...

