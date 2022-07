Dries Mertens resta in Serie A | pista a sorpresa per l’attaccante

(Di mercoledì 20 luglio 2022) . Il belga ha deciso: la firma dovrebbe arrivare entro i prossimi giorni. PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Dopo il colpaccio della Roma targato Dybala, ora è la Lazio a scatenarsi sul mercato con un colpo importante in entrata: stando alle ultime riferite Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

DiMarzio : #Calciomercato @sscnapoli: #Petagna verso il @ACMonza; contatti positivi per il ritorno di Dries #Mertens - claudioruss : Il discorso di Luciano #Spalletti in cui inserisce anche Dries #Mertens tra i giocatori “andati via”. Durante il di… - MartiniLuca3 : RT @SBiancocelesti: Già ha giugno abbiamo avuto delle conferme . Dries #Mertens ha avuto due offerte sul tavolo una del #Napoli 1.5 L’altr… - l_honestly : @aliasebasta @ParticipioPart @alessiomagno1 @andreafrugiuele @LvxMeoDvx Proposto 2.5 mil, Dries ha rilanciato 2.9 s… - l_honestly : @alessiomagno1 @aliasebasta @andreafrugiuele @LvxMeoDvx #Mertens si è abbassato lo stipendio a 2.5 netti annui,le c… -

Nessuna notizia, invece, sul possibile ritorno diin azzurro. Anzi, in realtà una notizia c'è e ha già creato rabbia e dispiacere tra i tifosi partenopei. Secondo Radio Radio, infatti, ...La redazione di Radio Radio fornisce degli importanti aggiornamenti sul futuro di. L'attaccante belga sembrerebbe essere molto vicino alla Lazio che resta in costante pressing dopo che Sarri ha convinto Lotito ad ingaggiare l'ormai ex attaccante del Napoli. A ...La Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione mercato in casa Lazio: "Acque più che agitate in casa Lazio, visto che l'altra sponda di Roma ...