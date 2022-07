Attacco del consigliere a De Laurentiis in diretta: c’entra lo stadio Maradona (Di mercoledì 20 luglio 2022) Lo stadio Diego Armando Maradona è ormai da tempo al centro di una battaglia istituzionale tra il Comune di Napoli e la società di Aurelio De Laurentiis. Questione che è stata argomento dell’intervento del consigliere comunale Nino Simeone, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha dichiarato: “Ci sono dei contenziosi in atto tra la SSC Napoli e il Comune di Napoli, in quanto proprietario dello stadio Maradona. La società ha firmato una convenzione anni fa, prendendo degli impegni economici che, ad oggi, non risultano completamente rispettati. Ci sono ancora dei problemi di natura condominiale. Siamo in una situazione anche abbastanza imbarazzante. Ce lo portiamo da tempo, non è un buon segnale che diamo alla città e alle altre realtà. Ci sono anche altre associazioni che ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) LoDiego Armandoè ormai da tempo al centro di una battaglia istituzionale tra il Comune di Napoli e la società di Aurelio De. Questione che è stata argomento dell’intervento delcomunale Nino Simeone, che ai microfoni di Radio Punto Nuovo ha dichiarato: “Ci sono dei contenziosi in atto tra la SSC Napoli e il Comune di Napoli, in quanto proprietario dello. La società ha firmato una convenzione anni fa, prendendo degli impegni economici che, ad oggi, non risultano completamente rispettati. Ci sono ancora dei problemi di natura condominiale. Siamo in una situazione anche abbastanza imbarazzante. Ce lo portiamo da tempo, non è un buon segnale che diamo alla città e alle altre realtà. Ci sono anche altre associazioni che ...

Pubblicità

NicolaPorro : ?? #Crisidigoverno, durissimo attacco di #Meloni a #Draghi: 'Come le autocrazie che...' ?? - forumJuventus : (Gds) 'Allegri in attesa del recupero di Chiesa studia le soluzioni in attacco: Kean, Soulé e Morata..'?… - DiMarzio : #Calciomercato @sscnapoli I Per la difesa c'è l'ok di Francesco #Acerbi. In attacco potrebbe arrivare #Simeone: la… - gratacasola : RT @Erdsve: La parte del reattore della centrale nucleare di Zaporizhzhya non è stata colpita dall'attacco dei droni ucraini - RIA Novosti,… - mixc7 : RT @byoblu: Duro attacco del capogruppo leghista al Senato: 'Prendere atto che il Movimento 5 Stelle non fa più parte della maggioranza del… -